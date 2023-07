A Città di Castello il raduno della Vespa

C'è chi è arrivato da Reggio Calabria, chi da Asti e chi dal Veneto, centinaia di chilometri, per ore alla guida della sua preziosa Vespa. L'occasione è il Raduno Nazionale Vespa Club a Città di Castello, due giorni validi anche per il Campionato Vespa Club d'Italia. Un appuntamento per esprimere amore e filosofia a bordo dello storico scooter italiano. Per gli appassionati, visite culturali a Città di Castello, giri in Vespa sui percorsi collinari, appuntamenti enogastronomici in relax e amicizia. C'è chi in Vespa per l'Europa ha già cambiato diversi motori e percorso quattrocentomila chilometri, mentre la sua vita gira insieme alle ruote della Vespa. Un altro modo di viaggiare, un altro elemento di attrazione per il turismo dell'Umbria.

Nel servizio di Osvaldo Baldacci, con il montaggio di Francesco Saito, gli interventi di Lazzaro Gaudenzi Fiorucci, presidente del Vespa Club di Città di Castello, Mario Bergo e Susanna Occhi, vespisti, e Letizia Guerri, Assessore al Turismo di Città di Castello