Gubbio canta insieme a Mr Rain

Si comincia a ballare dal pomeriggio sulle note di dj e producer italiani che si stanno facendo strada nel panorama nazionale. Il Wonderlast Festival, due giorni di musica ai piedi di Gubbio, ha ospitato anche nomi di rilievo come l'autore di tantissime hit Gabry Ponte. In questa sorta di mini villaggio c'è chi si sistema sul prato per ricaricarsi un po' prima di ripartire, in vista di una lunga serata. Protagonista dell'appuntamento domenica sera Mr Rain, pseudonimo di Mattia Balardi, cantautore e musicista che si è classificato terzo all'ultimo Festival di Sanremo con il brano Supereroi. Canta all'unisono il pubblico di giovani e giovanissimi fan del 32enne bresciano che nei suoi testi parla di solitudine, e condivide il bisogno di chiedere aiuto, anche un supporto psicologico, di fronte alle difficoltà.

Servizio di Giulia Bianconi, montaggio di Valeria Giulianelli