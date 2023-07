Le promesse del judo a Cascia

Da tutta Italia a Cascia per il secondo anno consecutivo: complessivamente circa 600 persone, tra atleti, tecnici, dirigenti e familiari accompagnatori. Le promesse del judo si sono ritrovate nel Palasport Magrelli per lo stage organizzato dall'olimpionico Girolamo Giovinazzo, medaglia d'argento ad Atlanta 1996 e bronzo a Sydney 2000. Una "tre giorni" intensa: allenamenti, combattimenti, ma anche momenti di aggregazione e socialità. E l'obiettivo, per il 2024, è quello di portare a Cascia - che si sta rilanciando attraverso il turismo sportivo - un migliaio di persone.

Nel servizio di Antonello Brughini, col montaggio di Francesco Fiocchi, gli interventi di Girolamo Giovinazzo, maestro di judo, Nicolò Misoaga, campione italiano judo, Mirco Moretti, campione italiano judo