Il primo Slam della Tennis Training

Proprio mentre sul campo centrale di Wimbledon andava in scena la finale tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, a pochi metri di distanza il torneo di tennis più antico e prestigioso del mondo metteva in palio un altro titolo: quello del doppio juniores, riservato agli under 18. E in questa categoria, per la terza volta nella storia, il trionfo è stato italiano: il classe 2005 Gabriele Vulpitta ha infatti vinto in coppia con il ceco Jakub Filip.

Un successo che ha molto di umbro, dato che il ragazzo romano (reduce da un'altra finale Slam persa, al Roland Garros) si allena alla Tennis training school di Foligno sotto la guida del tecnico Nicola Rambotti. Vulpitta, dal canto suo, non ha avuto nemmeno il tempo di riposare che è stato subito convocato in nazionale per gli Europei juniores. Dalla Svizzera, non fa che ripensare alle emozioni pazzesche provate giusto una manciata di giorni fa.

Nel servizio di Alessandro Catanzaro, montato da Francesco Battistelli, le parole degli stessi Nicola Rambotti e Gabriele Vulpitta