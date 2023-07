A giudizio immediato per stalking

Avrebbe perseguitato la ex compagna che non era d'accordo nel rendere la loro relazione più stabile. Per questo nei confronti di un 60enne di Foligno, dirigente regionale, è stato disposto il giudizio immediato da parte del gip di Spoleto, con l'accusa di stalking. Lei, di sette anni più giovane e residente a Trevi, sarebbe stata vittima di un atteggiamento morboso da parte dell'uomo, durato alcuni mesi e fatto di telefonate, messaggi, appostamenti e inseguimenti. Ma anche di post minacciosi sui social. Tutto ciò avrebbe contribuito a crearle un comprensibile stato di ansia e paura. Il 60enne non si sarebbe arreso nemmeno quando il giudice ha disposto nei suoi confronti, a seguito della denuncia della donna, il divieto di avvicinamento e l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico anti stalking. Una ricostruzione che viene tuttavia contestata dall'avvocato difensore Nicola Di Mario, che si dice pronto a chiarire in giudizio la posizione del suo assistito. La relativa udienza è fissata per il prossimo 28 settembre.

