Verso la fine dell'era Santopadre

Il termine ultimo è quello di domani, venerdì. Se il Perugia calcio passerà di mano, dopo 12 anni di gestione di Massimiliano Santopadre, il fine settimana servirà poi per definire lo staff dirigenziale e lunedì prossimo la squadra si radunerebbe con i nuovi proprietari già insediati. Ma un semplice contratto preliminare, come quello siglato lunedì scorso, non basta e impone cautela e condizionali.

L'identikit degli acquirenti, che avrebbero messo sul piatto almeno 4 milioni per tutte le quote societarie del Grifo, ai quali aggiungere i debiti da accollarsi, conduce a Rocco Santopietro, imprenditore lucano, e a Maria Monsellato, 47 anni, residente a Londra. Entrambi manager di società attive nel campo dei prodotti petroliferi e delle rinnovabili, con sede in Italia e a Londra, e interessi economici in Bahrein, dove è attivo Santopietro, una lunga esperienza nel campo degli hotel di lusso.

Si presenta invece come analista e personaggio politico sui social Maria Monsellato: i suoi profili sono generosi di interventi sull'attualità politica italiana ed internazionale. Se la cessione andrà in porto, due sarebbero i nomi già pronti per la dirigenza: Claudio Tanzi, 60 anni, romano, diventerebbe direttore generale. È uomo di fiducia dell'avvocato romano Luca Benigni, intermediario e forse anche regista dell'operazione. Il direttore sportivo potrebbe invece essere l'eugubino Moreno Zebi, 43 anni, ultime esperienze al Cesena e al Novara e già al Perugia come team manager cinque anni fa.

Servizio di Riccardo Milletti, montaggio di Giorgio Belli