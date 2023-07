Domus di Pompei restaurata grazie a progettisti umbri

I progettisti del restauro della casa delle nozze d'argento a Pompei, riaperta lo scorso 16 luglio alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, sono di Assisi. Siamo andati a trovarli. E' di sicuro una delle domus più importanti e meglio conservate di Pompei. Risale al secondo secolo avanti cristo. Il suo restauro è costato più di 2 milioni e mezzo di euro, finanziato in prevalenza dall'Europa. I progettisti sono umbri, dello studio Marcucci associati di Assisi. L'obiettivo era quello di riportare il sito, anche nei materiali, più vicino possibile alle sue origini. Un progetto di restauro reso complicato dalla delicatezza e importanza del sito, dalle pessime condizioni in cui versava e non solo. La gara per l'incarico venne affrontata dallo studio Marcucci con totale scettiscismo.

Nel servizio di Carlo Cianetti, montato da Francesco Saito, l'intervento dell'ingegner Paolo Marcucci.