Rinascita a Castelluccio

Presentato a Perugia il progetto di ricostruzione di Castelluccio, finanziato con fondi pubblici e che si giova anche di una idea progettuale della fondazione Cucinelli. Sarà un progetto innovativo, che consentirà al borgo di Castelluccio di Norcia di essere ricostruito con standard di sicurezza e sostenibilità elevatissimi. Regione, Università e Fondazione Cucinelli hanno dato vita a una collaborazione che farà del progetto di ricostruzione un modello a livello mondiale. Tutto il paese verrà riedificato su una piastra con isolatori sismici e terrazzamenti, un sistema capace di sopportare terremoti di grande intensità. Per ora sono messi a bilancio 68 milioni di euro dei fondi per il terremoto e pnrr. Un progetto sostenibile anche nell'uso dei materiali: sarà realizzato un centro di betonaggio in zona che riciclerà le macerie del terremoto del 2016.

Nel servizio di Carlo Cianettti, col montaggio di, gli interventi della Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e di Brunello Cucinelli della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli