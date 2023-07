Danilo Rea e Umbria jazz, un'amicizia lunga 40 anni

È datato 1983 il primo concerto a Umbria jazz di Danilo Rea, uno dei musicisti italiani più apprezzati a livello internazionale. L'inizio di un rapporto con il festival che da quel momento non si è più interrotto, tanto che oggi racconta di non ricordare quante volte ha partecipato, ma in quarant'anni avrebbe saltato non più di una decina di edizioni.

Per il cinquantennale di Umbria jazz, Rea ha incantato ancora una volta il suo pubblico con due concerti di piano solo alla sala Podiani della Galleria nazionale dell'Umbria. Una sala piena di appassionati attenti, con cui si instaura da subito un rapporto quasi intimo. Il repertorio del pianista, che nella sua carriera ha suonato con i più grandi jazzisti americani, come sempre si è aperto alle contaminazioni. Il finale è stato un omaggio ai grandi cantautori italiani.

Servizio di Elisa Marioni, montaggio di Francesco Saito