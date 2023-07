A Terni la nuova Fondazione ITS Academy Jobsfactory Umbria

La nuova Fondazione ITS Academy Jobsfactory Umbria, promossa dalla diocesi, propone un modello innovativo: corsi triennali con un biennio ITS, svolto sia in aula che in laboratorio, seguito da un contratto di apprendistato. Al termine del triennio i ragazzi conseguono il diploma ITS e anche la laurea triennale. Il posto di lavoro è sicuro già dal III anno in seguito al contratto di apprendistato. Gli incontri con l’imprenditoria locale, anche con il gruppo Arvedi, sono serviti a individuare gli indirizzi portanti dei corsi, in primo luogo il tema cruciale dell’energia, senza però escludere una diversificazione assecondando le necessità del territorio.

Nel servizio di Antonio Barillari gli interventi di Roberto Mele, Presidente Fondazione ITS Academy Jobsfactory Umbria, Daniele Nembrini, Presidente Fondazione San Michele Arcangelo, s.e. Francesco Antonio Soddu, Vescovo di Terni-Narni-Amelia.