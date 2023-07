L'addio al maestro Venanti

Il cappello appoggiato sopra il feretro sembra suggerire a tutti che lui è ancora qui. Il maestro Franco Venanti accoglie così i tantissimi amici, parenti e cittadini di Perugia arrivati a rendergli un ultimo formale omaggio. La cattedrale di San Lorenzo è gremita in questo afoso pomeriggio di luglio. Il ricordo dell'artista, 92 anni, è affidato alle parole del cardinale Gualtiero Bassetti, che parla di spessore spirituale enorme, rievoca i confronti sulla vita, la bellezza e il destino dell'uomo.

Perugia si stringe attorno alla famiglia del pittore come aveva già fatto quando Venanti era in vita, ricorda commosso il figlio Luca; mentre il sindaco Andrea Romizi assicura che la città non perderà l'esempio del maestro. Il saluto finale è stato invece affidato all'amico regista, autore e sceneggiatore Pier Francesco Pingitore.

Nel servizio di Giulia Bianconi, montato da Lorenzo Papi, le parole del sindaco di Perugia Andrea Romizi