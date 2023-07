A Castelluccio Norgren a Suoni Controvento

Il prato che diventa un'arena e un panorama unico a fare da sfondo. La musica struggente e la magia del cantautore e compositore svedese Daniel Norgren hanno stregato Castelluccio di Norcia. E' partita così, in alta quota e con un'esibizione memorabile, l'edizione 2023 di "Suoni Controvento", il festival che attraverserà tutta l'estate con spettacoli ed eventi immersi nella natura. Concerto sold out promosso dall'Associazione umbra della canzone e musica d'autore e realizzato in collaborazione con il Comune di Norcia e il parco nazionale dei Monti Sibillini. Il giovane cantautore indipendente, autore della colonna sonora del film "Le Otto montagne", campione di incassi e premiato con il David di Donatello, ha incantato con la sua chitarra tutti coloro che hanno raggiunto il Passo di Scentinelle. Norgren, classe '83, arriva in Italia dopo l'enorme successo del film che lo ha consacrato al grande pubblico. Un talento unico in grado di regalare emozioni con la sua musica in una location suggestiva ed inimitabile, il valico di Castelluccio abbracciato dal sole al tramonto in un sabato di metà luglio.

Il servizio di Simona Giampaoli con il montaggio di Francesco Battistelli