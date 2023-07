Un percorso guidato alla scoperta del Perugino

Tre comuni per scoprire quattro opere del Perugino, il divin pittore, in un unico percorso tra arte e natura. Oggi la prima uscita delle 9 programmate fino a settembre. Un appuntamento sold out che ha richiamato appassionati e curiosi anche da fuori regione e dall'estero. La partenza è da Foligno, zona Plateatico. Da qui si va alla scoperta di vicoli e piazze fino all'Oratorio della Nunziatella che ospita l'affresco Il Battesimo di Cristo valorizzato da un video mapping, un tuffo di emozioni tra suoni e colori... Seconda tappa: Spello. Il viaggio itinerante alla scoperta di Pietro Vannucci noto come il Perugino porta il gruppo nella Chiesa di Santa Maria Maggiore. Ultima tappa la Basilica di Santa Maria degli Angeli e le cromie della Crocifissione. Il secondo appuntamento la prossima settimana, il 28 luglio. La partenza sarà da Assisi per un percorso a ritroso nell'arte del grande pittore rinascimentale.

