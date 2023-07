Sold out e fans in delirio per Rosa Chemical che ha infiammato Gualdo Tadino. Unica data in Umbria, è stata un'occasione imperdibile per ascoltare dal vivo uno degli artisti italiani più in voga del momento. La tappa di Gualdo Tadino del cantante che si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie all'ultimo Festival di Sanremo, rientra nel ricco programma di Estate Gualdese 2023. Poliedrico e eclettico, non etichettabile e dalle mille sfaccettature per Rosa Chemical questa è un'estate intensa perché impegnato in tour che lo sta portando nelle principali piazze italiane. L'artista, classe '98, ha dilettato il pubblico presente a piazza Martiri delle Libertà con i suoi grandi successi... da Made in Italy, successo sanremese e disco di platino, al repertorio dei brani che hanno scalato le classifiche... Un concerto indimenticabile soprattutto per Vittoria. Scelta fra tutti è stata invitata a salire sul palco e duettare con il suo cantante preferito...

Il servizio di Simona Giampaoli con il montaggio di Sergio Gisti