Campioni paralimpici danno lustro all'Umbria

Un movimento in costante crescita e risultati sempre più prestigiosi. Parliamo delle discipline paralimpiche. Ultimi in ordine di tempo Chiara Andidero e Francesco Felici che sono stati ricevuti dalla presidente della regione Donatella Tesei. Chiara, 20 anni, ha recentemente conquistato la medaglia d'oro nei 200 metri farfalla durante i mondiali paralimpici di Vichy, in Francia. Francesco, diciotto anni di Bastia Umbra, è campione italiano juniores di tennis in carrozzina, disciplina di cui recentemente è diventato il numero 2 nella classifica internazionale wheelchair tennis junior. Ad accompagnare i due atleti i genitori, i tecnici e rappresentanti delle rispettive società nonché in rappresentanza del sindaco Romizi l'assessore alla cultura Leonardo Varasano e il consigliere comunale perugino, Massimo Pici, presidente dell'associazione Libertas Margot. «Questi due ragazzi - ha detto la Presidente Tesei - rappresentano l'ennesimo esempio di coraggio, un simbolo di speranza e sicuramente un orgoglio per la nostra regione». Ai due atleti è stata donata la bandiera ufficiale della Regione.

Nel servizio di Luca Ginetto, con il montaggio di Francesco Battistelli, le interviste a Chiara Andidero, campionessa paralimpica di nuoto, e Francesco Felici, campione wheelchair tennis junior