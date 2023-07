Oliveto vince il Palio delle Barche

Tutto come un anno fa. Il Rione Oliveto si aggiudica anche quest'anno il Palio delle Barche di Passignano 2023 e come l'anno scorso alle sue spalle si sono classificati Centro Due, San Donato e Centro Storico. Per Oliveto si tratta della settima vittoria nelle 40 edizioni. Se la prima e terza frazione in acqua sono state dominate dal Rione Oliveto, il Palio a terra è stato vinto dal Centro Storico che ha fatto registrare un tempo di 11 minuti e 20 secondi. Grande successo per la manifestazione che ha saputo rinnovarsi nella tradizione.

Nel servizio di Luca Ginetto, montato da Sergio Gisti, gli interventi di Luca Terradura, Presidente Ente Palio delle barche