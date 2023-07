Goletta dei laghi, Trasimeno sotto osservazione

Se Piediluco è promosso, il Trasimeno presenta invece maggiori criticità. È ciò che emerge dalle rilevazioni di ‘Goletta dei laghi’, la storica campagna di Legambiente che monitora lo stato di salute dei bacini lacustri italiani e dei loro preziosi ecosistemi. I problemi del lago più esteso del Centro Italia non dipendono tanto dall'inquinamento (solo uno dei cinque punti campionati, quello alla foce del torrente Paganico, ha fatto registrare valori fuori scala), quanto da altri fattori, come le alte temperature e i bassi valori di ossigeno dell'acqua, che potrebbero mettere a rischio la sopravvivenza delle specie presenti. A incidere in maniera rilevante su tali risultati, la siccità (comunque inferiore rispetto a quella dello scorso anno), ma anche i violenti acquazzoni.

Nel servizio di Alessandro Catanzaro, montato da Valter Pasqualini, le parole della portavoce di ‘Goletta dei laghi’, Elisa Scocchera