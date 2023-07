I luoghi alternativi del jazz

Quelli che gustano l'atmosfera della festa e la musica che vi gira intorno seduti a tavola davanti a un buon bicchiere o a un piatto tipico. Umbria jazz è tanti festival in uno: e così note di qualità, sebbene di più facile presa (apprezzabili anche da ascoltatori non abituali), risuonano ogni giorno in luoghi alternativi all'arena o al teatro, inseriti nel programma ufficiale del festival secondo Dna e tradizione.

La new entry è la terrazza del Priori secret garden: qui l'aperitivo è servito assieme al ‘groove’ di Mitch Woods, uno dei migliori interpreti moderni di blues boogie e rock&roll…. Il fuori programma è sempre dietro l'angolo: capita così che Odorici si affacci dalla camera d'albergo in accappatoio per una jam session con il trio formato da Moriconi, Gori e Bandini.

Modalità Trio e lo stesso Woods si alternano anche alla Bottega del vino: e anche qui spunta dal nulla Ray Gelato. E tra un piatto e l'altro lo swing di Accordi e Disaccordi. Nel fine settimana alla ‘Taverna’, direttamente da New Orleans torna la carica delle 'Shake ‘em up’, rievocazione tutta al femminile delle prime orchestre Dixieland.

Servizio di Andrea Rossini, montaggio di Simone Pelliccia