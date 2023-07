Musica egiziana nel Parco del Monte Cucco

Nel suggestivo scenario della grotta di Sant'Agnese il concerto "Meraviglioso Egitto" con lo Zi kra yati Trio, e la sua musica tradizionale Egiziana, nell'ambito di Suoni controvento, green festival estivo all'interno del parco naturale del Monte Cucco. Emanuele Le Pera (alle percussioni arabo-ottomane), Mosè Chiavoni (al clarinetto), Ghazi Makhoul (liuto e canto). E' la quarta tappa del programma "Percorsi sonori sulle orme del naturalista esploratore perugino del XIX secolo Orazio Antinori: l'Egitto". Oltre due ore di musica per perdersi nelle tradizioni di un mondo lontano e farsi cullare da suoni inusuali, diversi, in sintonia con la leggendaria grotta. Un evento realizzato in collaborazione con il comune di Costacciaro, CAMS - Centro di Ateneo per i Musei scientifici e l' università degli uomini Originari di Costacciaro.

Il servizio di Giulia Monaldi montato da Francesco Saito