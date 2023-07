Un'area di sport e gioco per tutti

Nasce a Trevi un luogo dedicato all'attività sportiva pensato per accogliere anche chi ha disabilità. Lo ha ideato chi sperimenta in prima persona le difficoltà da superare. Luisa è una giovane donna che convive con la disabilità. Per questo conosce l'importanza di un ambiente inclusivo dove vivere insieme, oltre le differenze con tanto coraggio e voglia di farcela. Così Luisa Felicioni insieme ai suoi amici, Leonardo Marchionni, Paolo Restani, e Michela Caponi, ha dato vita a una cooperativa Street Sports Arena, un luogo tutto dedicato allo sport, bambini e adulti a prescindere dalle differenze. Sono a Matigge di Trevi. La frase di Bebe Vio, atleta paralimpica, accoglie i visitatori: “Fatti dire che è impossibile e dimostra a tutti che puoi farcela”. La cooperativa gestisce un'area di 1500 mq, 2 campi da padel, 3 polivalenti, per il calcio in gabbia e altre attività nuove come street volley e street basket.

Nel servizio di Giulia Monaldi, con il montaggio di Federico Fortunelli, gli interventi di Luisa Felicioni della cooperativa Street Sports Arena