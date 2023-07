A Piediluco la Goletta di Legambiente

Lo stato di salute dei nostri specchi d'acqua, Piediluco, Terni, e il Trasimeno in provincia di Perugia. Partita la tappa umbra della Goletta dei laghi, storica campagna di Legambiente che monitora le condizioni dei bacini lacustri e dei loro ecosistemi Si comincia con l'attività di beach litter, lungo le sponde intorno al lago di Piediluco, con la pulizia delle spiagge dai rifiuti, nella zona circolo Canottieri. Tra i rifiuti recuperati tanta plastica, mozziconi di sigarette e imballaggi vari. Le analisi della Goletta rientrano nel progetto europeo Lake days di Blu lakes. A Piediluco hanno partecipato anche i Predators anglers per la diffusione della pratica della pesca non kill e i ragazzi dell'Its Umbria Academy.

Nel servizio di Giulia Monaldi, con il montaggio di Francesco Saito, gli interventi di Brigida Stanziola, Direttrice regionale Legambiente, e Antonio Iannoni, docente Its.