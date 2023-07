Una fiaba fin dal grembo materno

Una serie di incontri nel reparto di ostetricia-ginecologia dell'ospedale di Città di Castello, per trasmettere alle gestanti l'importanza di raccontare storie al bambino fin da subito, ancora prima della nascita. E' il progetto, Primi passi in biblioteca, nati per leggere. La biblioteca in collaborazione con l'Asl. Perché la lettura aiuta a crescere e fa bene alla salute fin dai primi mesi e anni di vita. Un bambino a cui sono state lette tante favole ha molte probabilità in più,crescendo, di diventare un lettore attento e assiduo. Con l'Importante supervisione e sostegno delle ostetriche, con il servizio di accompagnamento al parto.

Nel servizio di Giulia Monaldi, montato da Francesco Fiocchi, gli interventi di Patrizia Montani, responsabile biblioteca G. Carducci, Michela Botteghi, assessore alla Cultura di Città di Castello, Daniela Berrettoni, ostetrica