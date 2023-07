Il lido di Tuoro dal passato al futuro

La storia del lido di Tuoro inizia nel 1970: allora era solo un porticciolo di pescatori. Ora è un luogo conosciutissimo e presto avrà un pontile nuovo di zecca: moderno e funzionale, con un'illuminazione a valorizzarlo. L'iter è alle ultime battute e i lavori dovrebbero partire alla fine della stagione turistica. Anche perché da Punta Navaccia passano 120mila visitatori l'anno diretti a Isola Maggiore, oltre a chi fruisce della spiaggia. Visto lo stato attuale del pontile, si tratta di un'opera urgente, per cui la Regione ha stanziato 1,4 milioni. A coordinare il progetto di riparazione e riqualificazione il Comune, in una operazione che coinvolge l'intera area. Un salto in avanti per questi luoghi, che fa proseguire una storia che viene da lontano.

