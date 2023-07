L'ostello della discordia

Da qualche settimana tiene banco la questione relativa all'ostello della Polvese. Questi i fatti: l'isola, di proprietà della Provincia di Perugia, ha due strutture ricettive: un resort e un ostello. Fino a poco tempo fa c'erano due concessionari separati, ma nell'ultima gara dell'ente provinciale (bandita a novembre e aggiudicata a marzo) il raggruppamento di imprese che gestisce il resort, e tutte le altre strutture dell'isola, si è accaparrato anche l'ostello per un minimo di nove anni. Con due conseguenze: la prima è che il concessionario dell'ex Fattoria il Poggio, gestita a livello familiare per 15 anni, si è trovato in un lasso di tempo molto breve a dover reimpostare la sua vita.

La seconda conseguenza è uno scombussolamento di tutte le prenotazioni effettuate nel 2022 (che non erano poche: si era arrivati anche a 4mila presenze in sei mesi). Nei giorni scorsi, alcune associazioni del territorio hanno lanciato un ulteriore allarme: e cioè che l'ostello possa chiudere, rimanendo in piedi solo il resort (con altri costi e un altro tipo di clientela). Un video girato dalla pagina Facebook ‘Trasimeno da tutelare’, datato 17 giugno, sembrava in effetti supportare questa tesi. Noi però siamo andati a verificare e la gente all'ostello c'era: in questo caso, si tratta di una vecchia prenotazione che è stata confermata dai nuovi aggiudicatari. Al momento è stata trovata una soluzione ponte: i gestori del bar dell'isola (che fanno parte del raggruppamento di imprese che si è aggiudicato entrambi i lotti) si occupano anche dei gruppi che alloggiano all'ostello.

Il referente Franco Calzini, contattato telefonicamente, ci ha spiegato che ciò è dovuto alle strette tempistiche dell'aggiudicazione ("Abbiamo preso possesso il 29 maggio", dice) e che la situazione incontrerà una sua naturale evoluzione. Questo perché - argomenta - è del tutto nel loro interesse che anche l'ostello possa prosperare.

Nel servizio di Alessandro Catanzaro, montato da Francesco Battistelli, le parole dell'ex gestore della Fattoria ‘Il poggio’ Michele Lupattelli