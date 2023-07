Impegno sociale ed ecosostenibilità contromano

Impegno sociale ed ecosostenibilità per una vita più a misura d'uomo e in armonia con la natura. E' il filo conduttore dei diversi impegni presenti al ControMano Festival presso la Fattoria Sociale "Le Pecore Gialle" di Strettura di Spoleto (PG). L'evento è dedicato alla promozione dell'agricoltura e dell'artigianato sociale, delle piccole aziende locali e dei produttori della regione che offrono percorsi di riabilitazione psichiatrica, socializzazione, formazione e inserimento lavorativo di ragazzi svantaggiati. Unendo il sociale alla sostenibilità. Tra i laboratori, quello del Repair Cafè Terni che insegna a riparare oggetti e piccoli elettrodomestici. Per il festival anche un mercatino che promuove idee amiche dell'ambiente. Non solo agli umani e all'agricoltura sociale è dedicato l'impegno delle Pecore Gialle, che ospitano Camillo, un asino salvato da un circo, galline della razza Ancona, in via d'estinzione, e anche le pregiate pecore di razza Sopravissana, che tendono al giallo.

Nel servizio di Osvaldo Baldacci, col montaggio di Giorgio Belli, interviste a Valeria Gubiotti di Tre Civette e Elisabetta Giovenali di Edit Pecore Gialle