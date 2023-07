Oro europeo per l'atleta umbro Junior Tardioli

Chi sa di atletica non si è stupito, perché aspettava solo il momento di vederlo esplodere, come è successo sulla pista finlandese di Espoo, dove Junior Tardioli si è laureato insieme con i suoi compagni di squadra campione europeo under23 nella 4x100. Una staffetta che si è tinta di azzurro grazie alla prova strepitosa di un quartetto capace di sorprendere i super favoriti della Francia, con il giovane velocista umbro, originario di Pissignano frazione del comune di Campello sul Clitunno, protagonista dell'ultima frazione (9.23 il suo tempo), quella che ha regalato all'Italia la medaglia d'oro proprio davanti ai transalpini. Un risultato straordinario, che testimonia le grandi potenzialità di questo ragazzo, avvicinatosi all'atletica solo da pochi anni. A gennaio per la prima volta si è sentito parlare di lui, per aver corso i 60 metri indoor con il tempo 6.64: un'emozione che ci raccontò collegato in diretta a Parliamo di Sport, il format web della Tgr Umbria. Junior Tardioli è tesserato con la società folignate Educare con il movimento sotto la guida di coach Leonardo Carducci e dei suoi collaboratori Loredana Cimarelli e Gianfranco Palini. Nessuno di loro era con lui in Finlandia, ma incollati davanti allo schermo, certi che questo sarebbe stato il suo momento e che Junior Tardioli avrebbe lasciato il segno. Ora si parla di lui come di un possibile futuro Jacobs. Il compito principale sarà quello di mantenere i piedi ben saldi a terra, ma una cosa è certa, l'Umbria ha trovato un sicuro protagonista dell'atletica mondiale.

Il servizio di Luca Pisinicca, montato da Sergio Gisti.