Il basket tre contro tre a Pian di Massiano

Dopo l'evento di qualche mese fa in centro storico lo spettacolo del Dat, pallacanestro 3contro3, infiamma di nuovo Perugia, questa volta nella sua location abituale, ai campi di Pian di Massiano, per un appuntamento che ha fatto registrare numeri record. Due squadre femminili provenienti dalla Germania, Italia rappresentata da nord a sud. Tre intense giornate di sfide (per qualificarsi alle finali nazionali di Misano): livello della competizione molto alto, come testimonia la presenza tra gli altri di Giacomo Jak Mariani, partito da Perugia e protagonista negli ultimi anni del grande basket.

Nel servizio di Luca Pisinicca col montaggio di Fabio Donati gli interventi del Presidente Dat Perugia Alessio Palmerini e dell'ex giocatore di basket Giacomo Mariani