La Ternana cede Palumbo al Modena

Dopo quelle di Partipilo, Di Tacchio e Ghiringhelli, per l'ambiente rossoverde un'altra partenza piuttosto dolorosa, quella del vice capitano delle Fere Antonio Palumbo, ceduto al Modena per una cifra intorno al mezzo milione di euro più bonus legati ai risultati. Palumbo per i tifosi della Ternana non era un giocatore qualunque, ma un uomo simbolo: cresciuto nel settore giovanile, vantava quasi 200 presenze con la maglia rossoverde, 44 assist e 15 gol. Una sorta di bandiera, che la neo società ha deciso di ammainare, complice anche il ritorno in panchina di Lucarelli, con il quale nell'ultimo periodo erano emerse alcune incomprensioni. Con Palumbo sono quattro le cessioni ufficializzate, ma altre ce ne potrebbero essere nei prossimi giorni: da Diakitè a Pettinari e Donnarumma, elementi piuttosto attenzionati sul mercato cadetto. All'appello mancherà anche capitan Defendi, a cui non è stato rinnovato il contratto in scadenza. Casella vuota invece per quanto riguarda le operazioni in entrata. Un mercato, almeno per il momento, che sta facendo storcere il naso all'intera piazza rossoverde, tanto più considerando che la nuova proprietà non si è ancora presentata ne tantomeno ha fatto sapere progetti e ambizioni per la nuova stagione. Una stagione che invece sta prendendo di fatto il via. Proprio per domani è infatti fissata la convocazione della squadra (28 giocatori in totale più lo staff tecnico) direttamente nel ritiro di Cascia, dove già nel pomeriggio è in programma il primo allenamento. Un inizio costellato di dubbi e interrogativi, a cui potranno dare una risposta soltanto i prossimi sviluppi sul piano tecnico e su quello societario.

