Pronta a Natale la SS452 della "Contessa"

Umbria e Marche di nuovo collegate attraverso la SS452 della "Contessa" per Natale, non è un miraggio estivo. Anas e la ditta locale che sta realizzando i lavori su viadotto e galleria nel territorio di Gubbio credono di poter riuscire a rispettare la tempistica promessa al momento della chiusura della strada. Per centrare l'obiettivo gli operai lavorano in parallelo su viadotto e galleria. Sperando che non ci siano imprevisti, ad esempio sulle forniture dei materiali necessari alle lavorazioni. Decisiva, ad esempio, sarà la fase che si aprirà a giorni, una volta terminato il rafforzamento dei cinque pilastri del viadotto. Chi ha messo al primo punto delle richieste il rispetto dei tempi sono residenti e operatori economici che operano nel tratto oggi chiuso al traffico, che vivono tempi difficilissimi e si appellano a Regione, Comune e Anas.

Nel servizio di Ivano Porfiri, montato da Sergio Gisti, gli interventi di Andrea Primicerio, Responsabile gestione rete Anas Umbria