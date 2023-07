Taxi in Umbria fra luci e ombre

La fila per un taxi in Umbria capita di rado. Quando arrivano più treni o aerei in contemporanea - fenomeno abbastanza raro - o in occasione di grandi manifestazioni come Umbria jazz. Secondo gli ultimi numeri disponibili a Perugia ci sono 36 licenze, 28 ad Assisi e 12 a Terni ma il servizio è presente anche negli altri comuni. Un numero adeguato secondo Uritaxi, il sindacato più rappresentativo. E se si crea qualche disagio la colpa è della carenza di altri mezzi di trasporto. Al di là dei momenti di maggiore congestione, la clientela sembra abbastanza soddisfatta. Soprattutto per l'applicazione di tariffe fisse per alcuni tragitti come i collegamenti con l'aeroporto. Quello che non va giù ai tassisti invece è il rapporto con le applicazioni, da Uber alle altre. Ad Assisi, invece, si perdono clienti per l'inaccessibilità di alcune aree.

Nel servizio di Ivano Porfiri, montato da Alberto Baciucco, gli interventi di Andrea Cappella, Presidente Uritaxi Umbria, e di tassisti e clienti.