Prove Invalsi, andamento contraddittorio per l'Umbria

Alunni umbri primi in matematica e italiano, con valutazioni ben oltre la media nazionale, ottime anche per quanto riguarda l'apprendimento della lingua inglese. I risultati delle prove Invalsi incoronano la didattica della nostra regione, almeno fino alla fine della scuola primaria. Cambia tutto alle superiori: crollano le eccellenze tra gli studenti umbri, mentre aumentano le carenze di rilievo. Tra le possibili cause di questa inversione di tendenza, la formazione dei docenti. A incidere sulle capacità degli studenti il contesto sociale di provenienza, l'essere o meno immigrati, le bocciature, che stando ai dati non aiutano a recuperare i deficit nell'apprendimento. Tra licei e istituti professionali si stima una distanza nell'apprendimento corrispondente a oltre due anni di scuola.

Nel servizio di Giulia Bianconi, montato da Francesco Saito, l'intervista ad Annalisa Morganti, professoressa associata di Didattica e Pedagogia speciale UniPg