Nino Frassica diverte il Baravai festival

Un concerto-cabaret accompagnato dal gruppo musicale Los Plaggers. Così Nino Frassica ha conquistato i ternani al Baravai comedy. C'era l'attore, il comico, l'intrattenitore di "Quelli della notte" e "Indietro tutta" sul palco, con i suoi giochi di parole, gli storpiamenti e i calembour. Una grande festa, un'operazione di memoria musicale con oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica. Non poteva mancare un omaggio al suo mentore, Renzo Arbore, con cui Frassica compose Grazie dei fiori bis. In Umbria lo showman siciliano si sente a casa.

Il servizio di Gabriele Salari