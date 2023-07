Bottaccione nella storia della geologia

Geologi da tutto il mondo a Gubbio per un riconoscimento alla Gola del Bottaccione. Un chiodo d’ora certifica adesso lo strato di roccia, individuato dalla Commissione stratigrafica internazionale, come base del Campaniano, il periodo geologico del Cretaceo superiore compreso tra 72 e 83 milioni di anni fa. Dopo aver preso in esame le caratteristiche paleontologiche, fisiche e chimiche delle rocce di siti nei vari continenti e 4 anni di lavoro gli scienziati hanno attribuito un nuovo primato al Bottaccione, uno dei primi 100 geositi mondiali. Ma a tenere banco tra gli scienziati è anche la discussione sui cambiamenti climatici.

Nel servizio di Gabriele Salari, gli interventi di Rodolfo Coccioni, geologo Università di Urbino, David Harper, presidente Commissione stratigrafica internazionale, Alessandro Montanari, geologo Università di Urbino