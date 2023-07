L'Ast verso l'accordo di programma

Questione di giorni. Superato il limite di fine luglio che tanto la Presidente di Regione Donatella Tesei quanto il proprietario di Acciai Speciali Terni Giovanni Arvedi avevano fissato come orizzonte temporale, la firma sull'accordo di programma per Ast sembra ormai dietro l'angolo anche se, complici le ferie imminenti, potrebbe anche slittare a settembre. Anche perché il Comune di Terni avrebbe manifestato perplessità su alcuni punti. Solo questione di tempo, in ogni caso, per un passaggio fondamentale per il destino dello stabilimento ternano su cui balla un miliardo di euro di investimenti e un piano industriale che, come annunciato un anno e mezzo fa dalla nuova proprietà, punterà ad un aumento della produzione, alla ripresa della lavorazione del magnetico e alla decarbonizzazione dello stabilimento di viale Brin. Progetti sui quali, stando alle ultime indiscrezioni, non dovrebbe impattare il taglio di un miliardo di euro deciso dal governo ai progetti finanziati dal Pnrr per l'utilizzo dell'idrogeno nell'industria pesante che riguarderebbe invece l'Ilva di Taranto. Domattina, intanto, i vertici di Ast incontreranno il sindaco di Terni Stefano Bandecchi a Palazzo Spada. L'occasione per discutere degli ultimi dettagli relativi al piano industriale e per fare il punto sui risultati dei primi undici mesi di gestione Arvedi del gruppo Ast. Che dal passaggio alla nuova proprietà, nel febbraio 2022, ha generato ricavi per oltre 2 miliardi e mezzo di euro e 163 milioni di euro di margine operativo lordo, pari al 6,36% dei ricavi. Numeri che "confermano la piena sostenibilità dell'acquisizione di Acciai Speciali Terni e del relativo piano di investimenti previsto per lo sviluppo del sito di Terni, pari a circa un miliardo di euro", ha spiegato la controllante in una nota con la quale si annuncia la chiusura del bilancio 2022 con 7 miliardi 756 milioni di ricavi e un risultato netto di 640 milioni di euro.

Il servizio di Massimo Solani