Città di Castello in lutto per il giovane centauro

Profondo dolore a Città di Castello per la morte del 22enne motociclista Jacopo Baldi, che si è schiantato in moto lungo la Appechiese, nel comune di Piobbico, nelle Marche. Fatale l'impatto con un blocco di cemento, inutili i soccorsi. Stava andando al mare dalla fidanzata. Il giovane viaggiava su una motocicletta, avrebbe perso il controllo del mezzo affrontando una curva, in località Sassorotto, andando poi a sbattere violentemente contro due blocchi di cemento.

Il servizio di Massimo Solani