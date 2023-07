A Terni mancano i Vigili

Ventiquattro, stando alla pianta organica prevista dall'amministrazione locale. Ben 67, se invece si rispettassero i parametri della legge regionale del 2005. Numeri che fotografano una situazione pericolosamente vicina al collasso per la Polizia Locale di Terni. Da anni alle prese con un organico ridotto all'osso e negli ultimi mesi falcidiato da prepensionamenti e trasferimenti. 88 ad oggi gli effettivi fra agenti e coordinatori, per una pianta organica che fisserebbe a 112 il numero per garantire l'operatività funzionale del corpo. Numero in ogni caso al ribasso secondo i parametri della legge regionale che fisserebbe a 155 l'asticella nel rispetto del rapporto di un agente ogni 700 abitanti. Per questo l'amministrazione Latini aveva bandito un concorso che prevedeva 18 assunzioni: dodici ne sono state fatte negli anni 2021 e 2022, ma ad oggi quattro dei vincitori si sono già dimessi. Le risorse per le ultime otto assunzioni, invece, sono state destinate ad altro dalla nuova amministrazione Bandecchi. Complicatissima la situazione sul territorio. Come nella prima sezione territoriale Borgorivo Campitallo Gabelletta, dove operano soltanto sei agenti e un coordinatore su un territorio che conta oltre trentamila abitanti. Quasi come il Comune di Spoleto, dove però gli agenti di polizia locale in servizio sono una quarantina. O ancora la seconda sezione di Collescipoli, che ha due soli agenti e un coordinatore in condivisione con la terza sezione, quella di Borgo Bovio Marmore e Piediluco dove gli agenti sono tre per un'area che d'estate riceve migliaia di turisti. Tutto questo senza contare le suddivisioni in turni, i riposi e i servizi aggiuntivi tipo quelli per il controllo della Movida che si effettua nelle notti di fine settimana sotto il coordinamento della Questura.

Nel servizio di Massimo Solani, gli interventi di Giovanni De Angelis, responsabile regionale del sindacato Csa