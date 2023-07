Spaccio nei boschi di Marmore e Piediluco, blitz dei carabinieri

I primi ad avvisare i carabinieri di bivacchi nei boschi e andirivieni di persone sono stati i cacciatori del luogo che conoscono palmo a palmo il territorio. Se ne erano accorti anche i residenti, abituati a raccogliere legna secca fuori paese. Le segnalazioni dei cittadini di Piediluco e Marmore hanno consentito di individuare due luoghi di spaccio, al confine con la provincia di Rieti. Con l’aiuto dei Nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria i carabinieri di Terni hanno perlustrato i boschi e trovato i bivacchi con acqua, cibo, indumenti, bilancino di precisione e droga.

È stato fermato a Marmore, tra l'altro, un giovane magrebino che aveva con sé 45 grammi di cocaina pronta per lo spaccio già suddivisa in dosi, 30 grammi di hashish e 290 euro in banconote di piccolo taglio. Nel bosco i carabinieri hanno trovato una katana e alcuni coltelli. Il ragazzo è stato arrestato per detenzione, spaccio e porto di armi da taglio. L’operazione ha visto una sinergia fra Nucleo investigativo del Comando provinciale di Terni e Gruppo forestale dei carabinieri.

Servizio di Antonio Barillari