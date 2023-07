Il Palio delle Barche sul Trasimeno

In attesa della sfida finale di domenica, in barca poi a terra, barche in spalla e di nuovo in acqua, la Quarantesima edizione del Palio delle Barche a Passignano sul Trasimeno è iniziata con l' Incendio del castello, lo spettacolo pirotecnico musicale che rievoca l'antica tradizione di incendiare il castello una volta conquistato, episodio realmente avvenuto nella sanguinosa battaglia del 1495, a cui si ispira il Palio. Non solo sana competizione ma anche divertimento, enogastronomia e intrattenimento nel corso della manifestazione che attira un gran numero di visitatori.

Nel servizio di Monica Tasciotti, montato da Francesco Battistelli, gli interventi di Luca Terradura, Coordinatore Ente Palio delle barche, e Sandro Pasquali, Sindaco di Passignano sul Trasimeno