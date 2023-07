Trofeo Luigi Fagioli, pole position per Faggioli

Non c'è storia. Nel sabato di prove ufficiali, la pole position al via del 58° Trofeo fagioli di Gubbio è di Simone Faggioli, che su prototipo Norma M20 Fc motorizzato Zytek ha fermato il cronometro sul tempo di 1'37"97 nella seconda salita di ricognizione dopo aver già svettato nella prima. Ora per il campione in carica, a caccia della 14esima vittoria a Gubbio, e per gli altri 237 piloti ammessi al via, arriva il momento più atteso: domattina alle 9 il via di gara 1, e a seguire di gara 2, della ribattezzata ‘Montecarlo delle salite’.

Subito alla spalle di Faggioli c'è il potentino Achille Lombardi con un distacco di 1"39 e l'under 25 siciliano Luigi Fazzino a 3"22, entrambi sulle Osella turbo Peugeot di classe 2000. Risposte concrete in prova ha trovato Franco Caruso, al volante della Nova Protoclasse 3000, con la quale l'esperto driver siciliano punta ad attaccare il podio. In lizza anche Tommaso Carbone sulla Pa21 Honda pronto a giocare il ruolo di outsider all'attacco della top 5 generale. Oltre 8 secondi di distacco e settima posizione parziale per l'orvietano Filippo Ferretti, uno dei piloti umbri in maggior evidenza. Quattordicesimo il padrone di casa Gianni Urbani, 64 anni, valido ed esperto driver della scuderia Speed Motor. Da segnalare infine l'incidente, fortunatamente senza conseguenze, per il pilota sardo Gian Maria Sulas sulla Radical Sr4.

Servizio di Luca Ginetto, montaggio di Carlo Bartolucci