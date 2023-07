L'agenda degli appuntamenti

CASTIGLIONE DEL LAGO: Oggi e domani nell'ambito di Trasimenoteatro, in scena una commedia brillante di Carlo Goldoni, "Le donne di buon umore", alla Rocca Medievale alle 21.15

PERUGIA: Per i 50 anni di Umbria Jazz, oggi alle 18 allo spazio CEC, ricreativo Espositivo culturale in via Bruschi evento culturale di arte e musica, mostra dedicata alla street art, ingresso libero

GIANO DELL'UMBRIA: al centro culturale e artistico FRIGOLANDIA si terrà la tradizionale festa della Rivoluzione per celebrare la presa della Bastiglia del 1789. Durante tutta la giornata

GUALDO TADINO: il museo civico della Rocca Flea: con la sezione archeologica o antiquarium, la sezione ceramica artistica e la pinacoteca e con paramenti arredi e corredi della storia della città. Dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 18

TERNI: al teatro romano di Carsulae "Alfabeto delle emozioni" di e con Stefano Massini, scrittore e drammaturgo italiano, Raccontarci agli altri, significa raccontare le nostre emozioni, alle 20.45