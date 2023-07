Lo storico britannico Orlando Figes presenta il suo libro Storia della Russia - mito e potere da Vladimir il grande a Vladimir Putin, al castello di Postignano oggi alle 18.30

"Ascesa al Monte" - Un percorso sul Subasio fra sacro e profano, con concerti diffusi dell'ensemble Micrologus. Appuntamento all'eremo delle carceri alle 16.30, sabato e domenica.

A partire dalle 18.30 di oggi, notte fucsia a Città di Castello: artisti di strada, musicisti, danza, magia, dj set, mercatini e aree giochi per i bambini

Domenica alle 17.30, "Libri in cammino". Enrico Camanni, scrittore esperto di alpinismo, sarà a Val di Ranco sul monte Cucco per parlare del suo ultimo libro "Se non dovessi tornare". passeggiata adatta a tutti

Nascita di un film. Conferenza-spettacolo di Monica Guerritore, per la prima volta alla regia cinematografica con un lavoro dedicato ad Anna Magnani. Al complesso san Nicolò di Spoleto, domenica alle 19