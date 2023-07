Gli appuntamenti del week end

Stasera e domani in Piazza del Popolo a Todi prosegue Umbria Cinema, con film, spettacoli, consegna dei premi, e domani proiezione in anteprima del Film TV Rai "Margherita delle Stelle".

Oggi a Marsciano, nell'ambito di Musica per i borghi, dalle 21, il concerto del 'tris' di bande musicali 'Città di Marsciano', 'Città di Deruta' e 'Città di Gualdo Tadino', e la performance jazz, rock e R&B di 'Custodie Cautelari'.

Inaugurata presso il Museo San Francesco di Montefalco la terza edizione della mostra d'arte del Festival Isola Prossima, organizzata da ARPA Umbria, con focus sul suolo. Sono nove gli artisti che hanno esposto le proprie opere.

A Collemancio a Cannara l'evento CipollArt, un'estemporanea di pittura durante la quale sarà possibile osservare diversi artisti volontari realizzare le proprie opere con colori a base di estratto di cipolla. Anche i bambini potranno divertirsi a disegnare, con laboratori a loro dedicati, dalle 17.

A Passignano sul Trasimeno da domani al 30 luglio torna il Palio delle barche, con la sfida tra i rioni, in acqua e barche in spalla per le vie del paese, per rievocare la battaglia tra le famiglie Oddi e Baglioni.

Scoprire i segreti del mondo delle api grazie alla Cooperativa agricoltori Gubbio-Gualdo Tadino. Domenica a partire dalle 10,30 visita guidata virtuale e gratuita previa registrazione al sito www.coopapicoltori.it.