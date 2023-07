Gli appuntamenti in agenda

Dalle 20,30 a Narni, "Gioca e mettiti in gioco", giochi all'aria aperta per bambini, bambine e adulti. Il via in Piazza Garibaldi. 45 laboratori di ogni tipo, dall'impasto delle tagliatelle alla decorazione delle mani con l'henné.

Torna a Foligno "Classica d'Estate". Alle 21 il pianista Roberto Cappello, strepitoso interprete del pianismo internazionale, si esibisce nella Corte di Palazzo Trinci. Concerto a ingresso libero del cartellone Amici della Musica.

A Passignano sul Trasimeno entra nel vivo il Palio delle Barche. Alle 19,30 prove generali e alle 22 corsa delle brocche.

Al Belvedere superiore delle Cascate delle Marmore alle 21 primo spettacolo della rassegna teatrale "Il teatro delle nostre tradizioni". Il gruppo grossetano "Il teatraccio" in "Io, Alfredo e Valentina".

A Terni dalle 19 nel Giardino del Baravai a ingresso gratuito, arrivano "Un paio de' tizi che fanno cose in cucina", per la precisione Alessandro e Niccolò. Alle 21:30 all' Anfiteatro Romano, Barbascura X, uno dei divulgatori scientifici più influenti del web, ma anche chimico, stand-up comedian, scrittore, autore e presentatore TV con lo spettacolo "Amore Bestiale".