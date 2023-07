Gli appuntamenti in agenda

Alle 21 a Gualdo Tadino, in Piazza Martiri della Libertà, la musica del RIO SACRO 'Quintet'. Per la prima volta in quintetto l'evoluzione del duo umbro Commodi e Becchetti, chitarristi e compositori.

"Perugino come non l'hai mai visto". A Perugia un appuntamento dedicato a realtà immersiva e video mapping. Nel chiostro di palazzo Murena, in piazza dell'Università alle 20.

Prosegue NERO Perugino Burri a Palazzo Baldeschi a Perugia. La mostra mette in dialogo le opere di due tra i più grandi artisti umbri attraverso il comune denominatore del nero, soluzione cromatica suggestiva e peculiare adottata da entrambi.

Ricco anche oggi il programma di Umbria Jazz a Perugia con numerosi concerti gratuiti, tra i quali, alle 19 ai Giardini Carducci, Gli Sugarpie and the Candymen, un gruppo musicale jazz formatosi nel 2008 in Emilia-Romagna, e, alle 21,30 in piazza IV Novembre, i New Orleans Mistics.