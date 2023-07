Cosa fare oggi in Umbria

Città di Castello, torna la rassegna "La musica al centro". sul palco in piazza Fanti si esibiscono i The Winters quartetto di musicisti tifernati, alle 21.30. In programma il repertorio del grande jazz internazionale

Trevi, per il Festival Federico Cesi, in programma musiche alle corti d'Europa con il duo canto e fisarmonica Kulig e Zimka. Complesso Museale San Francesco di Trevi alle 21 e 30

Perugia, palazzo Baldeschi, si svolge la mostra Nero Perugino Burri. L'esposizione mette in dialogo le opere di due tra i più grandi artisti umbri attraverso il comune denominatore del nero. Dalle 15 alle 19.30

Gubbio, teatro Romano, In occasione della manifestazione "Life in Gubbio 2023", in programma il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi alle 21.30

Spoleto, palazzo Mauri, mostra fotografica Luce Longobarda di Pasquale Palmieri sulle principali testimonianze dei longobardi in Italia, patrimonio UNESCO. A palazzo Mauri dalle 15 alle 19, ingresso libero