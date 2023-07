Peppe Barra "recita cantando" al Cambio Festival

Per oltre due ore ha divertito, ma anche commosso, il pubblico del Cambio Festival. Cortile gremito quello del Castello dei Figli di Cambio per il concerto di Peppe Barra. Un entusiasmo percepibile, insieme a tanto mestiere, frutto di una carriera lunga e poliedrica; la Nuova Compagnia di Canto Popolare, esperienze al cinema e tv, tanto teatro. Sul palco brani storici, il nuovo disco “Cipria e caffè”, e qualche rivisitazione sorprendente. Il calore del pubblico umbro non è nuovo per l'artista, che qui torna sempre volentieri. Un affetto reciproco, una serata sicuramente riuscita da annoverare nei successi del Cambio Festival, che in cartellone porta - non solo nel castello dai cui prende il nome - artisti di spicco e nuovi talenti.

Nel servizio di Valentina Antonelli l'intervista a Peppe Barra e la voce di Francesco Raspa, presidente associazione culturale Ponte Levatoio, organizzatore Cambio Festival. Montaggio di Gabriele Liberati