Oltre mille umbri alla Giornata mondiale della gioventù In Portogallo

Direzione Lisbona. Sono 1.300 i giovani umbri partiti per il Portogallo dove dal 3 al 6 agosto incontreranno Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Gioventù. A questo fine hanno percorso 2.200 chilometri a bordo di 24 autobus, dormendo presso strutture e famiglie che li hanno accolti fin da questi giorni. I ragazzi delle 8 diocesi umbre infatti sono ora ad Aveiro, 250 chilometri a nord di Lisbona, per il gemellaggio con la diocesi locale.

Qui tra canti, balli, preghiere, riflessioni e mille attività (hanno fatto anche il pane che poi hanno condiviso) si stanno preparando al passaggio a Lisbona, dove troveranno centinaia di migliaia di altri giovani da tutto il mondo per una grande festa di fede. Una grande esperienza spirituale che è allo stesso tempo un grande momento gioioso e un'enorme occasione di scambio culturale.

Un'esperienza che lascerà un segno, e che dopo la veglia notturna all'aperto con il Papa e la Messa, vedrà i giovani umbri sulla via del ritorno fermarsi a Lourdes.

Servizio di Osvaldo Baldacci, montaggio di Luca Ciurnelli. Intervista a don Marcello Cruciani, delegato regionale per la Pastorale giovanile della Ceu.