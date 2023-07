Bimbo di nove mesi colpito dalla meningite batterica

E' stato sottoposto a Tac e le sue condizioni sono stazionarie il bambino colpito da meningite batterica che si era rivolto all'ospedale di Terni ed è stato trasferito al Gemelli di Roma. Il piccolo di 9 mesi, residente nel reatino, giovedì scorso ha avuto la febbre alta e quella rigidità che è tra i sintomi tipici della meningite. I genitori allora hanno deciso di spostarsi dalla loro provincia per raggiungere il Pronto Soccorso del Santa maria di Terni. Qui il bambino è stato subito preso in carico, i suoi sintomi sono stati prontamente riconosciuti e i test hanno confermato che è afflitto da una meningite batterica da pneumococco. Subito è stata avviata una terapia antibiotica, ma presto le condizioni del neonato si sono aggravate con il subentrare di difficoltà respiratorie. A quel punto il bambino è stato intubato, finché ieri si è ritenuto di trasferirlo nel reparto di terapia intensiva pediatrica del policlinico Gemelli di Roma. Dall'ospedale di Terni intanto confermano che questo tipo di meningite non rappresenta un rischio contagio per chi è stato in contatto con il piccolo.

di Osvaldo Baldacci , montaggio di Sergio Gisti