Musei di Perugia, trovato il nuovo gestore

Si ripartirà. Il tempo di prendere le consegne da parte della nuova società affidataria e potranno essere riaperti al pubblico il Museo Civico di Palazzo della Penna, al cui interno sono esposti capolavori di Gerardo Dottori; la Cappella di San Severo, dove è conservato l'affresco Trinità e Santi di Raffaello e Perugino; il complesso templare di San Bevignate. Improvvisamente il 23 giugno scorso era arrivato il recesso dall'affidamento da parte della società Munus, che gestiva dal 2017 i servizi e le attività di valorizzazione dei musei per conto del Comune di Perugia, e il cui contratto in proroga scadeva ad agosto. Il Comune è corso ai ripari e sulla base della richiesta di più preventivi ha individuato come nuovo gestore allo scopo di assicurare la conservazione, la vigilanza e l'ordinaria fruizione di beni e strutture museali, la Società Cooperativa Culture, che ha sede a Venezia, e una rete gestionale diffusa in molte regioni italiane. I servizi di ristorazione resteranno chiusi, mentre entro l'anno, garantisce il Comune, saranno completate le procedure per partire con il nuovo bando di affidamento per evitare che Dottori, Raffaello e Perugino nel suo cinquecentenario restino soli senza visitatori.

Nel servizio di Osvaldo Baldacci, l'intervista all'assessore alla cultura del comune di Perugia, Leonardo Varasano.