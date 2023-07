L'Euphonia di Finardi incanta i Suoni Controvento

Più che un semplice concerto un viaggio, un'esperienza, un carico di emozioni, delicatezza ed energia. "Un flusso di canzoni senza soluzione di continuità - come spiega lo stesso Eugenio Finardi - che accompagna l'ascoltatore in un percorso non solo musicale e testuale ma anche spirituale. I singoli brani così diventano strofe di una composizione più ampia in cui le emozioni si perdono nella musica finendo col ritrovarsi in uno stato quasi trascendentale". Per riuscirci, Finardi ha ridato vita alla forma Suite. Il progetto Euphonia in collaborazione con Mirko Signorile e Raffaele Casarano ha preso vita in particolare durante il Lockdown. Il Flow si sviluppa spontaneamente in un'interpretazione ogni volta unica e diversa sul canovaccio delle canzoni di Eugenio Finardi, con qualche omaggio ai suoi autori più cari, da Battiato a Fossati, dando un respiro più ampio alle emozioni. Palcoscenico del concerto - unico come tutti gli altri - è stato Suoni Controvento, andato in scena stavolta nelle suggestioni di Piazza Fiorucci a Pietralunga.

Il servizio di Osvaldo Baldacci, montato da Sergio Gisti